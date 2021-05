24.000 Euro Schaden bei Unfall nahe Mering: Drei Autos krachen ineinander

Nach einem Überholmanöver kommt es zwischen Mering und Hörmannsberg zu einem Unfall mit drei Autos. Der Schaden ist hoch, es hätte aber schlimmer kommen können.

Gleich drei Fahrzeuge waren am Donnerstagnachmittag an einem Unfall auf der Staatsstraße zwischen Mering und Hörmannsberg beteiligt. Drei Autos befuhren die Straße in einer Kolonne von Hörmannsberg Richtung Mering.

Ein 52-jähriger Hyundai-Fahrer, der sich am Ende der Kolonne befand, setze laut Polizei in der Senke der S-Kurve zum Überholen an. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen konnte er die Überholstrecke nicht frei einsehen, führte sein Überholmanöver aber dennoch aus. Kurz vor Beendigung des Überholvorgangs kam dem 52-jährigen ein Schwertransport mit Polizeibegleitung entgegen.

Unfallstelle bei Mering rund anderthalb Stunden gesperrt

Der Hyundai-Fahrer konnte noch vor dem letzten zu überholenden Fahrzeug einscheren und führte eine Vollbremsung durch. Die hinter ihm befindliche 83-jährige Ford-Fahrerin konnte noch rechtzeitig abbremsen, der 84-jährige BMW-Fahrer dahinter nicht mehr.

Der Ford wurde durch den Aufprall auf den Hyundai geschoben. Die entgegenkommende Schwertransport-Kolonne wurde nicht geschädigt. Durch den Verkehrsunfall wurde niemand verletzt, der Ford und der BMW mussten abgeschleppt werden. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Nach rund anderthalb Stunden war die Unfallstelle geräumt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 24.000 Euro. (AZ)