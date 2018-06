vor 40 Min.

Mering II muss runter

Ein Bild spricht Bände: Danial Karimi liegt enttäuscht am Boden, im Hintergrund freuen sich die „kleinen Schwaben“ über ihren Sieg. Nach dem 2:4 muss der SV Mering II als Tabellenletzter in die A-Klasse absteigen.

Der MSV verliert zu Hause gegen Schwaben II und die Konkurrenz siegt. Kissing punktet gegen den Meister. Ottmaring kassiert die fünfte Niederlage in Serie

Von Matthias Biallowons

Nun hat es den SV Mering II doch noch erwischt. Die 2:4-Heimniederlage gegen Schwaben II besiegelte den Abstieg, da gleichzeitig Gold-Blau und Öz Akdeniz gewannen.

SV Mering II – Schwaben Augsburg II 2:4 Im entscheidenden Spiel konnte die zweite Mannschaft des SV Mering den Abstieg nicht mehr verhindern. „Das war nicht nur heute, sondern auch insgesamt zu wenig“, musste der scheidende MSV-Coach Stephan Eser eingestehen. Der wird aus beruflichen Gründen in der kommenden Saison nicht mehr auf der Trainerbank sitzen. „Das war schon Wochen vorher klar, das hat nichts mit dem Abstieg zu tun“, betont der Meringer. Früh geriet Mering durch einen Elfmeter von Stanikowski in Rückstand, doch Karimi glich aus, ehe Pritzgau und Riedmaier kurz vor und nach der Pause auf 3:1 für die Gäste stellten. „Vor allem in der Offensive war Schwaben heute besser“, analysierte Eser. Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer besorgte Yildirim, doch Knestel machte kurz vor Schluss das 4:2 für Schwaben Augsburg und besiegelte damit die 16. Pleite des MSV. Damit beendet Mering II die Saison auf dem letzten Platz der Kreisklasse Augsburg-Mitte und wird in der kommenden Spielzeit eine Klasse tiefer starten. Wer dann die Geschicke des SV Mering leiten wird, konnte Eser nicht verraten: „Da bin ich nicht involviert.“

KSV Trenk – TSV Merching 3:5 Einen gelungenen Saisonabschluss feierte der TSV Merching beim kroatischen Verein in Augsburg. Trotz schwächerer Leistung in der ersten Hälfte führte das Team von TSV-Trainer Dominik Gentgen: „Ich konnte es nicht fassen, wir waren in vielen Bereichen schwächer.“ Walterspiel mit dem 1:0 und Lammer mit der erneuten Führung nach dem Ausgleich hielten Merching im Spiel. Nach dem Wechsel drehte Trenk die Partie auf 3:2, doch der Doppelschlag von Willis und der zweite Treffer von Lammer brachten Merching den Sieg. Der TSV beendete die Serie auf dem achten Rang. „Das Ziel Klassenerhalt haben wir schnell erreicht und auch die letzten Wochen mit nur einer Niederlage aus sechs Partien erfolgreich bestritten. Ich bin mit der Leistung und dem Ergebnis des ersten Jahres zufrieden“, betont Gentgen, der auch in der nächsten Spielzeit Merching coachen wird.

KissingerSC II – Suryoye Augsburg 3:3 Es war ein schöner Ausklang der Saison für die zweite Mannschaft des Kissinger SC, die übrigens „die beste einer zweiten Mannschaft des KSC überhaupt“ war, wie Abteilungsleiter Mario Borrelli betonte. Kissing stellte eine bunt gemischte Truppe, Akteure der ersten Mannschaft waren ebenso dabei wie Spieler der „Alten Herren“ sowie vier Jugendspieler, die ins Aktivenlage wechseln. Die Augsburger konnten die Saison ja auch locker ausklingen lassen, standen sie doch schon seit einiger Zeit als Meister und Kreisliga-Aufsteiger fest. Mann des Nachmittags in einem unterhaltsamen Kick war Jonas Gottwald, der alle drei KSC-Tore markierte.

Tore 1:0 Gottwald (6.), 1:1 Tülger (21.), 1:2 Kara-Idris (39.), 2:2 Gottwald (46.), 2:3 Kara-Idris (56.), 3:3 Gottwald (59.) – Rote Karte Zapf (Suryoye/78./Notbremse) – Zuschauer 50 – Schiedsrichter Andreas Mühlbacher

SV Ottmaring – TSV Firnhaberau 2:3 Der SVO verlor zum Abschluss der Saison unglücklich mit 2:3 gegen den Aufstiegsreleganten Firnhaberau. Nach einer guten halben Stunde traf Faye zum 1:0 für den Gast. Die Seiler-Truppe bemühte sich, konnte jedoch nichts Zählbares erzielen. Nach der Pause entwickelte sich ein munteres Spiel. Zuerst traf Hack ins lange Eck und kurz darauf drehte Fendt die Partie. Anschließend bestrafte sich der SVO selbst mit zwei individuellen Fehlern. (ago)

