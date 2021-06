Mering

06:00 Uhr

Im Repair-Café in Mering werden alte Geräte wieder top statt Schrott

Michael Krämer (links) reparierte beim Repair-Café in Mering das Dreigangfahrrad des Kissinger Zeitungszustellers Alexander Besler.

Plus Fahrräder, eine Brunnenpumpe, eine Kaffeemaschine und vieles mehr: Beim dritten Repair-Café der UWG in Mering haben die Freiwilligen wieder alle Hände voll zu tun.

Von Heike Scherer

Alexander Besler aus Kissing trägt jeden Morgen von halb 4 bis 5 Uhr die Friedberger Allgemeine bei 70 Abonnenten in seiner Heimatgemeinde aus. Danach frühstückt er und fährt in seine Arbeitsstelle nach Neusäß. Vor zwei Wochen ging sein Arbeitsfahrrad plötzlich kaputt. Das war der erste Auftrag beim Repair-Café für Michael Krämer, der an diesem Tag insgesamt vier Drahtesel reparieren konnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

