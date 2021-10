Mering

18:00 Uhr

In Mering wird der neue Pfarrer herzlich begrüßt

Plus Der neue katholische Pfarrer Florian Markter wird in der St.-Michaels-Kirche feierlich in sein Amt eingeführt. Wen er noch in die Marktgemeinde mitgebracht hat.

Von Heike John

Mit dem Muntermacher aus dem Mering-Haferl kann sich der neue Pfarrer von St. Michael künftig schon beim Morgenkaffee gut auf seine neue Aufgabe einstimmen. Zu seinem Amtsantritt erhielt Florian Markter sowohl vom Pfarrgemeinderat als auch von der politischen Gemeinde einen handgetöpferten Willkommensgruß. In einer feierlichen und herzlichen Atmosphäre wurde der 41-Jährige aus Bad Wörishofen stammende Pfarrer in sein Amt eingeführt.

