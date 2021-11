In Supermarkt Geldbeutel aus Handtasche gestohlen

200 Euro und alle Papiere sind weg: Frau wurde in Meringer Supermarkt die Geldbörse gestohlen.

Einen Handtaschendiebstahl meldet die Polizei aus einem Supermarkt im Meringer Gewerbegebiet. Am Samstag zwischen 10.30 und 11 Uhr hatte die Frau ihre Handtasche im Einkaufswagen liegen. Jemand nutzte in dem Markt an der Holtgartenstraße einen unbeobachteten Moment und stahl den Geldbeutel.

Handtaschendiebstahl: Polizei Friedberg hat einen rat

In der Geldbörse befanden sich laut Polizei 200 Euro, Dokumente und Karten. Die Polizei hat zu diesem Fall einen Rat: Es wird dringend empfohlen, Wertsachen unmittelbar am Körper zu tragen.