Investitition für die Zukunft: Der Meringer Bauhof ist jetzt fertig

Plus Für 1,7 Millionen Euro hat die Marktgemeinde Mering nun einen Erweiterungsbau. Die Investitition soll für die nächsten 20 Jahre reichen.

Der Bauhof an der Friedenau­stra­ße wurde 1993 errichtet. Seitdem ist Mering um mehr als 3000 Einwohner gewachsen, was für den Bauhof mehr Aufgaben und Arbeit bedeutet. Das wiede­rum zieht mehr Personal und Aus­stattung nach sich. Kurzum: Der Bauhof platzte aus allen Nähten.