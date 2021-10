Mering

Jetzt gibt es in Mering eine Nervenpraxis

Seit 1. September gibt es in Mering eine Nervenpraxis. Dr. Robert Aigner ist Neurologe, Psychiater und Psychotherapeut.

Von Eva Weizenegger

Dr. Robert Aigner hat seiner neuen Praxis in der Münchener Straße in Mering ganz bewusst den Namen "Nervenpraxis Mering" gegeben. "Damit wird nämlich unser komplettes medizinisches Spektrum abgedeckt", erklärt der 34-jährige Mediziner. Zu ihm können seit 1. September Menschen kommen, die eine neurologische Behandlung benötigen. Aber als Psychiater und Psychotherapeut deckt er auch den Bereich der seelischen Gesundheit ab.

