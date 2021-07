Mering

vor 18 Min.

Jetzt ist es sicher: Das Meringer Ferienprogramm findet statt

Eine Pony- und Eselwanderung bietet Hella Scherer auf dem Langwiedhof für das Meringer Ferienprogramm an.

Plus Corona kann auch das 47. Ferienprogramm des Meringer CSU-Ortsverbands nicht stoppen. Trotz der Hindernisse gibt es wieder jede Menge Spiel und Spaß.

Von Eva Weizenegger

Hinter Silvia Braatz liegen einige Wochen der Ungewissheit. Normalerweise würde schon lange das bunte Programmheftchen in den Meringer Geschäften liegen, doch die Corona-Pandemie machte auch dieses Jahr eine Printausgabe unmöglich. "Bis Anfang Juni wussten wir überhaupt nicht, was können wir durchführen und ist überhaupt ein Ferienprogramm für die Kinder in Mering möglich", schildert Silvia Braatz. Sie organisiert seit Herbst 2018 für den Meringer CSU-Ortsverein das Programm. Zu ihren Vorgängerinnen zählen Ehrenbürgerin Ellen Kratzer und Erna Bramberger sowie Rosemarie Prassek, die viele Jahre für abwechslungsreichen Ferienspaß sorgten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen