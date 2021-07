Mering

Jubiläum: Der Meringer Kinderhort wird 100 Jahre alt

Seit über 100 Jahren gibt es den Meringer Hort. Jetzt soll die Einrichtung in ein neues Gebäude einziehen.

Plus Früher war der Meringer Hort eine "Bewahranstalt", doch heute ist davon nicht mehr viel übrig geblieben. Barbara Hirsch, die langjährige Leiterin, blickt zurück.

Von Eva Weizenegger

Vor 100 Jahren wurde der Meringer Kinderhort gegründet. Damals betreuten die Klosterschwestern des Franziskanerordens die Kinder. Barbara Hirsch, die langjährige Leiterin der Einrichtung, blickt zurück: "Nachdem die Schwestern 1971 aus Mering abberufen wurden, übernahm Frau Trieb für einige Jahre die Gesamtleitung von Kindergarten und Hort." Nachdem der Kindergarten in das neue Gebäude am Sommerkeller einzog, wurde der Hort in der Klostergasse selbstständig geführt. Elfriede Schreiner war 1981 die erste Hortleitung, es folgten Anita Sattler, Karin Lutz sowie Andrea Gerth und anschließend Barbara Hirsch. Heute leitet Elisa Jasinski die Einrichtung, die seit 1998 von der Arbeiterwohlfahrt als Träger geführt wird. Die Marktgemeinde Mering unterhielt den Hort über 70 Jahre. "Sogar während des Zweiten Weltkriegs wurde die Einrichtung aufrechterhalten", sagt Hirsch.

