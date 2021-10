Jubiläum in Mering: Zusammen sind sie 160 Jahre alt

13 Jahre lang war Götz E. Brinkmann Marktgemeinderat. Jetzt feiern er und seine Frau ihren 80. Geburtstag.

Nur ein Tag trennt das Ehepaar Katharina und Götz E. Brinkmann von einem gemeinsamen Jubiläum. Der langjährige ehemalige Marktgemeinderat hatte am 11. Oktober seinen 80. Geburtstag, einen Tag später, am 12. Oktober, seine Frau Katharina. Am Samstag werden sie mit ihren zwei Kindern Tina und Oliver, dem Schwiegersohn und der Schwiegertochter sowie den fünf Enkelkindern ein Familienfest feiern. Seit 47 Jahren leben die beiden gebürtigen Stuttgarter in der Marktgemeinde und haben mehr als die Hälfte ihres Lebens in Mering verbracht. "Wir freuen uns sehr, dass auch unsere Kinder mit ihren Familien hier in Mering bauen konnten und wir so unsere ganze Familie um uns haben", sagen die beiden. (AZ)