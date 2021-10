Mering

17:59 Uhr

Jüdische Geschichte wird in Mering erlebbar gemacht

Roman Senin (links) und Lukas Oberhuber spielten auch Löb Strauß und eine Bauersfrau, die in Buttenheim bei Bamberg bei ihm Stoffe abgekauft hatte, bevor er mit seinen Brüdern in die USA ging.

Plus Am Eröffnungstag erfuhren Interessierte Geschichten von Juden in Bayern. Auch Meringer Schulklassen besuchten die Ausstellung "Mit Davidstern und Lederhose".

Von Heike Scherer

Vor 122 Jahren zog Julius Wallach von Bielefeld nach München und eröffnete dort im Jahr 1900 mit seinem Bruder Moritz das "Haus für Volkskunst und Tracht". Sie durften 1930 sogar die Kleidung für die Operette "Im weißen Rössl" entwerfen. Die beiden Schauspieler Roman Senin und Lukas Oberhuber eröffneten mit ihrem Anspiel die einstündige Führung durch die Ausstellung "Mit Davidstern und Lederhose" in der Mehrzweckhalle Mering. Nach drei Stationen und einem Film konnten die Besucher von jüdischen Jugendlichen andere interessante jüdische Persönlichkeiten in Bayern, aber auch die jüdischen Feiertage und den Ablauf des Shabbat kennenlernen.

