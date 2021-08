Jugendliche steigen nachts ins Freibad ein

Jugendliche stiegen am Samstag ins Meringer Freibad ein. Einer ließ seinen Rucksack liegen, das wurde ihm zum Verhängnis.

Ein nächtlicher Ausflug hat für einen Jugendlichen in Mering unschöne Folgen. Am Samstagabend gegen 23.20 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Friedberg die Mitteilung, dass sich mehrere Personen im Freibad in der Zettlerstraße aufhielten. Vor Ort traf die Streife niemanden mehr an.

Anzeige wegen Hausfriedensbruch im Meringer Freibad

Die nächtlichen Eindringlinge hatten inzwischen Fersengeld gegeben. In der Eile blieb jedoch ein Rucksack liegen. Darin fand die Polizei die Personalien eines Jugendlichen und eine Kleinstmenge Marihuana. Den Besitzer erwartet nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch und eines Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz.