Mering

13:20 Uhr

Kälbchen Flecki ist wieder da: So lief die Suchaktion ab

Plus Die Suche nach dem Kalb hat viele in Atem gehalten. Nun hat Landwirt Johannes Lidl Flecki mit viel Unterstützung eingefangen. Wie das gelang.

Von Philipp Schröders

In den vergangen Tagen hat die Suche nach dem Kälbchen Flecki viele in Mering und der Umgebung in Atem gehalten. Doch nun gibt es für alle Beteiligten gute Neuigkeiten: Das Kalb ist gefunden worden. Vergangene Woche war das 250 Kilogramm schwere Tier entwischt. Es durfte erstmals mit den anderen 29 Kälbchen des Landwirts Johannes Lidl auf eine Weide, die zwischen Baierberg und Mering liegt. Doch Flecki durchbrach die Elektrozäune und rannte fort.

