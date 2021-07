Kämmerer Martin Lehner geht nach nur einem Jahr weg aus Mering

Plus Bürgermeister Florian Mayer weist Vorwürfe zurück, dass die Stimmung innerhalb der Verwaltung der Marktgemeinde schlecht sei. Nicht nur der Kämmerer verlässt Mering.

Nach etwas mehr als einem Jahr kehrt Kämmerer Martin Lehner Mering schon wieder den Rücken. Bürgermeister Florian Mayer bedauert diese Entscheidung. "Für Martin Lehner ist seine neue Stelle aber eine berufliche Herausforderung, der ich nicht im Weg stehen will", sagt Mayer.