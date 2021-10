Kinder und der Gartenbauverein schnitzen Gruseliges aus Rüben

Der Meringer Gartenbauverein belebt mit Kindern einen alten Brauch

Der Gartenbauverein Mering hat mit Josef Hahnrieder und einigen Kindern eine alte Meringer Tradition belebt und Rübengeister gebastelt. Zur Vorbereitung auf Halloween trafen sich die Kinder an der Vereinshütte des Obst- und Gartenbauvereins Mering zum Schnitzen. Damit wurde eine alte Tradition in Mering wieder belebt: Bis in die 1980er-Jahre nutzten viele kleinere Landwirte noch Futterrüben als wichtiges Futtermittel für Milchkühe. Bei Kindern seien die Rüben zur Herstellung von Rübengeistern sehr beliebt gewesen.

Während Halloween und Kürbisgeister immer mehr Anhänger finden, hat der Gartenbauverein bereits 2019 begonnen, die Tradition der Rübengeister wiederzubeleben und auszubauen. Mit viel Fantasie und Begeisterung gestalteten die Kinder viele gruselige Geisterköpfe. (AZ)