Unfallfluchten: Wer hat etwas beobachtet?

Zwei Fahrzeuge wurden am Freitag in Kissing und Mering beschädigt. Die Verursacher suchten das Weite.

Die Polizei bittet um Hinweise zu zwei Unfallfluchten, die sich in Kissing und Mering ereigneten:

Am Freitag zwischen 13 und 13.30 Uhr wurde ein in der Werkstraße in Kissing am Fahrbahnrand geparkter Pkw Ford Mondeo angefahren und am linken hinteren Radkasten beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete, somit bleibt der Geschädigte auf seinem Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro sitzen.

Ebenfalls am Freitag in der Zeit von 6.55 bis 14.30 Uhr touchierte ein Fahrzeugführer einen in der Oskar-von-Miller-Straße in Mering geparkten Opel Corsa beim Ein- oder Ausparken an der Fahrzeugfront. Er flüchtete, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern. (AZ)