16:00 Uhr

Mering: Kleintransporter fährt Vespa an

Der Fahrer eines Kleintransporters übersieht eine Vespa und fährt sie an. Schaden nahm dabei nur das Moped.

Der Fahrer eines Kleintransporters hat in Mering ein Moped angefahren. Am Dienstagnachmittag war der 47-Jährige auf der Münchner Straße unterwegs und blieb vor einem Wohnanwesen stehen. Hinter ihm fuhr eine 56-Jährige mit ihrer Vespa und hielt hinter dem Kleintransporter an.

Unfall mit Vespa in Mering: Schaden beträgt etwa 6000 Euro

Anschließend setzte der Mann sein Fahrzeug leicht zurück und übersah dabei die Fahrerin mit ihrem Roller. Daran entstand nach Angaben der Polizei Friedberg Schaden in Höhe von etwa 800 Euro. (pos)

