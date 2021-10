Konzert in Mering: Nachwuchs spielt mit Temperament und ohne Lampenfieber

Plus Musikerinnen und Musiker zeigen beim Testkonzert für die Entscheidung des Rotary Kulturförderpreises „Junge Kunst“ in Friedberg ihr Können.

Dass sich Lernen und viel Üben doch auszahlen, konnten die Musikschülerinnen und -schüler von Margit Henschel nicht nur für sich feststellen, sondern sie begeisterten damit ihr Publikum, das ins evangelische Gemeindezentrum zu ihrem Schülerkonzert gekommen war.