Mering

12:50 Uhr

"Kräuter Blasi" startet mit dem Meringer Trachtenverein den Kulturbetrieb

Plus Die Theatergruppe des Heimat- und Volkstrachtenvereins Almarausch Mering sind die ersten im südlichen Landkreis, die nach langer Pause auf die Bühne gehen.

Von Brigitte Glas

Es hätte so schön sein können. Im Herbst sollte die Premiere des Stückes "Kurbetrieb beim Kräuter-Blasi" im neuen Trachtenheim stattfinden. Doch die zweite Corona-Welle rollte über das Land und die Theatergruppe des Heimat- und Volkstrachtenvereins Almarausch musste ihre Kostüme wieder in den Schrank räumen. Am Wochenende ging nun vor ausverkauftem Haus und mit Rie­senapplaus endlich die Premiere über die Bühne.

