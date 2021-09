Mering

vor 35 Min.

Kulturtage bescheren Mering drei heiße Party-Tage am Badanger

Die Band Zarathustra und die Arzthelfer rockte am Samstagabend beim Meringer Kultursommer den Badanger.

Plus Bei den Kulturtagen am Meringer Badanger rocken hunderte Leute ab, beim Frühschoppen am Sonntag geht allen das Herz auf. Und sogar der Bahnstreik wirkt sich positiv aus.

Von Christine Hornischer und Christina Riedmann-Pooch

Sommer, Sonne, gute Laune: Am Wochenende kann Mering drei Tage lang bei den Kulturtagen am Badanger feiern. Die einen kommen, um ihre Hausärztin mal auf der Bühne zu sehen, die anderen wollen einfach mal wieder locker sein. Und der Kulturbeauftragte Klaus-Dieter Ruf kann angesichts von so überbordender Stimmung sogar dem Bahnstreik etwas Gutes abgewinnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen