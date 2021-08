Mering

Kunstkreis Lechkiesel stellt Werke im Meringer Lippgarten aus

Plus Künstler zeigen bei ihrer ersten großen Aktion nach der Corona-Pause die ganze Vielfalt ihres Schaffens und begeistern damit die Besucher im Lippgarten in Mering.

Von Edigna Menhard

Lange war der Kissinger Kunstkreis Lechkiesel im Ungewissen, in welchem Umfang die dritte Kunstausstellung im Meringer Lippgarten angesichts des unsicheren Wetters stattfinden kann. Doch dann zeigte sich zur Vernissage am Samstag die Sonne und rückte die Plastiken, Keramiken, Schnitzereien, Installationen und Malereien der insgesamt 23 teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler ins beste Licht. So konnten sich die Besucher, die im Eingangsbereich mit Seifenblasen begrüßt wurden, gleich mit der Objektgruppe „Der Prophet und seine Jünger“ auseinandersetzen. Jürgen Krass hat das Werk aus Stahlblech geschweißt und rosten lassen. Er erklärte, dass er die Jünger als Würfel dargestellt habe: „Die Würfel sind aufgegangen, das heißt, sie lauschen den Worten. Aber manche wollen nicht alles verstehen und gehen wieder zu oder nehmen eine Abwehrhaltung ein.“ Er könne auch nicht sagen, ob der Prophet ein falscher oder richtiger sei. Das müssten die Leute selbst feststellen.

