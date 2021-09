Mering

Lastwagen fährt in Mering in Seil eines Baukrans

In der Meringerzeller Straße in Mering fuhr am Dienstag ein Lkw in das Seil eines Baukrans.

Der 30-jährige Kranfahrer wechselte am Dienstag gegen 11 Uhr das Seil seines Baukrans, der in der Meringerzeller Straße stand. Bei dem Wechselvorgang hing das alte Seil durch und über der Fahrbahn. Ein 50-jähriger Lastwagenfahrer geriet mit seinem Fuhrwerk in das Seil. Dadurch wurde das Führerhaus des Lkw beschädigt. Weder Lkw- noch Kranfahrer oder Passanten wurden verletzt. Die Polizei beziffert den Schaden mit 500 Euro. Der Kran wurde durch die Aktion nicht beschädigt. (AZ)

