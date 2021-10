Mann fährt gegen Mauer, schaut - und verschwindet

Ein Autofahrer wird beobachtet, wie er eine Mauer rammt. Der Zeuge spricht ihn an, aber der Unfallverursacher kümmert sich nicht um den Schaden.

Ein 83-Jähriger hat am Sonntag eine Mauer in der Bouttevillestraße in Mering angefahren. Laut Polizei stieg er aus dem Auto, betrachtete den Schaden und fuhr dann weg. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der Fahrer seinen Chrysler gegen 12 Uhr rückwärts gegen die Umgrenzung eines Grundstücks setzte.

Da der Zeuge das Kennzeichen notiert hatte, konnte die Polizei den Halter ermitteln. Er erhielt eine Anzeige wegen Unfallflucht. An der Mauer entstand Schaden von etwa 100 Euro. (AZ)