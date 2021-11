Mering

Mehr Platz für den Lech: Mering soll Flächen für die Renaturierung hergeben

Blick aus der Luft auf den Lech in Richtung Süden: die Staustufe 23 bei Mering.

Plus Ein breiter Strom mit neuen Nebenflüssen und Kiesbänken: So soll der heute stark befestigte Lech mit dem Projekt "Licca liber" im Bereich Mering umgestaltet werden.

Von Gönül Frey

Durch Uferbefestigungen in ein starres Bett gedrängt fließt der Lech zwischen der Staustufe 23 und dem Hochablass am Augsburger Kuhsee. Dadurch hat sich der Fluss immer tiefer eingegraben, was vielfältige Probleme verursacht. 2013 startete das Wasserwirtschaftsamt (WWA) deshalb das Vorhaben für eine Renaturierung des Flusses. Das Projekt trägt den Namen Licca liber. Die bisherigen Pläne stellte Tobias Kaiser vom WWA kürzlich im Meringer Marktgemeinderat vor. Hintergrund ist, dass die Behörde auch von der Kommune Mering Grundstücke für das Vorhaben kaufen möchte. Diese werden teils direkt für das Projekt benötigt und teils möglicherweise zum Tausch für die ansässigen Landwirte.

