Das Meringer Bürgernetz meldet sich mit seinen Aktivitäten zurück

Plus Beim Kaffeenachmittag im Merchinger Pfarrgarten informierten Vorsitzende und Koordinatoren über die Fortführung der bewährten Projekte und neue Ideen.

Die Lust am Zusammensein und Austausch ist groß nach vielen Monaten des Lockdowns und der Pandemiebeschränkungen. Dies zeigte sich auch beim gut besuchten Kaffeenachmittag, zu dem das Bürgernetz Mering jeden Sommer einlädt. Turnusgemäß fand das Treffen nach der letztjährigen Zusammenkunft im Meringer Lippgarten diesmal im Merchinger Pfarrgarten statt. Dort hatten die Bürgernetz-Mitglieder aus Merching um den Seniorenbeauftragten Martin Dittebrand die gemütliche Kaffeerunde organisiert.