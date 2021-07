Mering Digital fragt: Was denken die Menschen wirklich zur Osttangente?

Plus Gibt es neben dem lautstarken Protest eine schweigende Mehrheit, die ganz anders zur Osttangente steht? Dem will der Verein Mering Digital nachgehen.

Die Pläne für eine Augsburger Osttangente erhitzen vor allem im Süden des Landkreises Aichach-Friedberg die Gemüter. Seitdem das staatliche Bauamt vor Kurzem seine abgespeckte Version des Projekts vorstellte, steht das Vorhaben wieder besonders im Fokus. So entstand beim Verein Mering Digital die Idee, die zweite große Online-Umfrage der Organisation diesem Thema zu widmen.