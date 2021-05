Mering

Mering: Wird der Gewerbepark West in St. Afra erweitert?

Plus Die CSU-Fraktion stellt den Antrag, eine Erweiterung des Gewerbegebiets am Haltepunkt St. Afra untersuchen zu lassen. Wie die anderen Parteien dazu stehen.

Von Heike John

Liegt Merings Zukunft in einer Erweiterung des neuen Gewerbeparks? In den Augen von Georg Resch führt kein Weg daran vorbei, wenn die Marktgemeinde langfristig finanziell auf die Beine kommen will. Im Namen seiner Partei stellte der CSU-Fraktionsvorsitzende deshalb den Antrag auf eine Voruntersuchung zur Erweiterung der Gewerbeflächen in St. Afra.

