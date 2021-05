Mering

vor 34 Min.

Mering hat nun ein Werkzeug, um zu gestalten

Für die Siedlung von St. Afra will die Marktgemeinde einen Bebauungsplan aufstellen.

Plus Damit der Charakter der Siedlung in Mering St. Afra nicht verloren geht, will die Marktgemeinde einen Bebauungsplan aufstellen. Das ist eine gute Entscheidung.

Von Eva Weizenegger

Geht es um neue Bauvorhaben in einem bestehenden Wohngebiet, sind den Meringer Marktgemeinderäten oft die Hände gebunden. Sie müssen fast tatenlos zusehen, wie große Mehrfamilienhäuser entstehen. Und viel können sie dagegen aufgrund der bestehenden Gesetzeslage nicht tun. Zudem ist der Druck auf dem Wohnungsmarkt groß, Bauland knapp und Nachverdichtung politisch auch gewollt.

Themen folgen