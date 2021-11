Mering hat zu viel Geld auf dem Konto und muss Strafzinsen zahlen

Plus Ausgerechnet das dauerklamme Mering hat zu viel Geld auf dem Konto und muss deshalb seit Monaten Tausende Euro Strafzinsen zahlen. Wie kam es dazu?

Ausgerechnet: Die dauerklamme Kommune Mering hat nach Informationen unserer Redaktion viel zu viel Geld auf dem Konto und muss seit Monaten Strafzinsen bezahlen. Bürgermeister Florian Mayer bestätigt das auf Nachfrage und erklärt, wie es zu diesem für die Marktgemeinde so ungewöhnlichen Problem kommen konnte.