Mering muss die marode Sportplatz-Tribüne sanieren

Plus Nur ausbessern oder das komplette Dach tauschen? Selbst für die günstigste Lösung muss der Markt Mering viel Geld in die Hand nehmen.

Das markante Faltdach der Meringer Sportplatztribüne wird von Leimbindern gehalten. Wie sich schon vor Monaten heraus gestellt hat, sind gleich mehrere davon durch Feuchtigkeit morsch geworden. Die Tribüne ist seitdem für Zuschauer gesperrt. Der Marktgemeinderat hatte sich bereits im Juli mit dem Problem gefasst. Weil jedoch vor der Sitzung weitere Schäden entdeckt wurden und die Summen für die verschiedenen Sanierungsvarianten dadurch nicht mehr stimmten, entschied das Gremium auf Vertagung. Doch auch in der jüngsten Sitzung enthielten die kalkulierten Kosten vor allem für einen Austausch des Daches noch einige Unwägbarkeiten, wie sich im Laufe der Debatte heraus stellte.