Mering regelt Details für kleines Wohngebiet am Kreutweg mit einem Vertrag

Plus Für das kleine Wohnbaugebiet südlich des Kreutwegs hat der Gemeinderat die nötigen Beschlüsse gefasst.

Ein kleines Wohngebiet mit acht Baugrundstücken soll südlich des Kreutwegs, auf zwei großen Villengrundstücken an der Hartwaldstraße 29 und 31, entstehen. Entwickelt wird das Gebiet von der Firma Leben und Wohnen. Mit dieser schloss der Markt Mering nun einen Erschließungsvertrag, um dann im Anschluss den Satzungsbeschluss für den entsprechenden Bebauungsplan zu fällen.