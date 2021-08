Mering

Mering setzt an den Grundschulen auf richtige Lüftungsanlagen

Beide Meringer Grundschulen, im Bild die Einrichtung an der Luitpoldstraße, sollen mit einer fest installierten Belüftungsanlage ausgestattet werden. Angesichts der Corona-Pandemie fließen dafür derzeit hohe Zuschüsse.

Plus Statt in mobile Luftfilter investiert der Markt Mering bei seinen Einrichtungen in eine dauerhafte Lösung und sieht sich damit auch als Vorbild für andere.

Von Gönül Frey

Eine gute Belüftung kann dazu beitragen, dass die Schulen auch bei neuen Wellen der Corona-Pandemie offen bleiben. Für die entsprechende Ausstattung fließen derzeit staatliche Zuschüsse an die Kommunen. Doch gerade die zunächst einfachste Lösung mit mobilen Luftfiltern erweist sich bei näherer Betrachtung wie beispielsweise in Merching oft als unvorteilhaft. Der Markt Mering möchte deshalb lieber seine beiden Grundschulen mit einem dauerhaften Belüftungssystem ausstatten. Dem entsprechenden Vorschlag stimmte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung zu.

