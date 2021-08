Mering setzt sich geschlossen für die Pendler im Ort ein

Plus Ein dichter Takt der Züge nach Augsburg und München - das fordert der Marktgemeinderat Mering unter anderem in seiner gemeinsamen Resolution.

Tausende Menschen in Mering sind auf eine gute Zuganbindung nach München oder Augsburg angewiesen. Für ihre Bedürfnisse hatte die Meringer SPD eine Pendlerresolution initiiert. Dieser stimmte der Marktgemeinderat mit kleineren Änderungen nun einstimmig zu. Diese offizielle Stellungnahme für den örtlichen Bahnverkehr geht nun unter anderem an die Petitionsausschüsse von Land- und Bundestag, das Bundesverkehrsministerium, den Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV) und aus gegebenem Anlass auch an das Eisenbahnunternehmen Go Ahead, das ab Dezember 2022 den heutigen Fuggerexpress der DB Regio übernimmt. Formuliert sind darin zehn konkrete Forderungen für die Zugfahrer im Ort.