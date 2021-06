Mering

Mering trauert um Thea Baumüller

Plus Mit 99 Jahren starb am 3. Juni die langjährige Vorsitzende des Meringer Frauenbunds Thea Baumüller.

Von Eva Weizenegger

Ihren schwäbischen Dialekt legte Theresia Baumüller, die von ihren Freunden stets Thea genannt wurde, auch nach über 70 Jahren in Mering nicht ab. Ihr Mann Fritz holte die gebürtige Günzburgerin 1949 nach Mering und dort engagierte sie sich ehrenamtlich mit enormen Einsatz in mehreren Vereinen, vor allem aber in der Pfarrgemeinde Sankt Michael sowie beim Katholischen Frauenbund.

