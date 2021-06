Mering trennt sich vom Brunnen am Marktplatz

Plus In einer Bürgerumfrage hatte sich eine Mehrheit für den Rückbau der maroden Anlage ausgesprochen. Ganz ohne Wasserspiele soll Merings Marktplatz dennoch nicht bleiben.

Die Tage des Brunnens am Meringer Marktplatz sind gezählt. Wie berichtet, ist die aufwendige Wasserinstallation, geschaffen von Künstler Josef Zankl, stark sanierungsbedürftig. Die Kosten für eine Instandsetzung hatte die Verwaltung einmal mit rund 120.000 Euro beziffert. In einer digitalen Bürgerumfrage hatte sich im Januar eine deutliche Mehrheit der Teilnehmer für den Abbau ausgesprochen. Nun traf der Marktgemeinderat die entsprechende Entscheidung.