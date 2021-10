Mering

07.10.2021

Mering will den Wertstoffhof an einen neuen Standort verlegen

Der Wertstoffhof Mering soll erneuert werden. Dem Markt Mering wäre jedoch ein Neubau an anderer Stelle lieber. Dafür kann der Bürgermeister nun auch ein Grundstück anbieten.

Von Gönül Frey

Die Anwohner der vom Verkehr stark belasteten Hermann-Löns-Straße ächzen seit Jahren unter den An- und Abfahrten des Meringer Wertstoffhofes. Diesen möchte der Landkreis als Betreiber nach Einführung der Gelben Tonne nun modernisieren. Michaela Stadelmeyer von der kommunalen Abfallwirtschaft stellte dazu im März sogar schon ein Konzept im Meringer Marktgemeinderat vor. In der Folge kam erneut eine Diskussion um die Probleme des aktuellen Standorts auf. Der Bürgermeister forderte die Fraktionen, aber auch interessierte Bürger auf, sich mit Vorschlägen für Alternativgrundstücke an ihn zu wenden. Dieser Aufruf zeigt nun offensichtlich Erfolg.

