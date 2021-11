Mering

vor 17 Min.

Mering will die klassische Ladenzeile im Zentrum erhalten

Typisch fürs Meringer Zentrum: eine geschlossene Häuserfront mit Ladengeschäften im Erdgeschoss. Dieses Erscheinungsbild will der Marktgemeinderat mit einem Bebauungsplan sichern.

Plus Der Gemeinderat hat sich über wichtige Ziele ausgetauscht. Als Ergebnis wird über einen Bebauungsplan für die Augsburger/Münchner Straße abgestimmt.

Von Gönül Frey

Die zentrale Einkaufsstraße ist prägend für die Meringer Mitte. Die geschlossene Häuserfront mit Ladengeschäften im Erdgeschoss macht den Charme des alten Zentrums aus. Wie dieses Ortsbild bewahrt werden kann, war eines der großen Themen in der Ratsklausur, die vor Kurzem im Schloss Odelzhausen stattfand. Als Ergebnis befasst sich nun der Gemeinderat bereits in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 18. November, mit einem Bebauungsplan für die Münchner/Augsburger Straße.

