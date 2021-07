Mering will etwas für das Ortszentrum tun

Plus Profis sollen nun die Gewerbetreibenden in Mering unterstützen, um wieder mehr Leben ins Zentrum zu bekommen. Das sind die ersten Schritte.

70.000 Euro gibt Mering für die Standortoffensive aus. "Wobei wir davon 60 Prozent von der Städtebauförderung bezuschusst bekommen", erklärt Bürgermeister Florian Mayer in einem Gespräch mit unserer Redaktion. Eine Veranstaltung für Bürgerinnen und Bürger am Mittwoch, 14. Juli, ab 19 Uhr im Meringer Trachtenheim soll ausführlich über die Ziele des Projekts und dessen Ablauf informieren.