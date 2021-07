Mering

18:28 Uhr

Mering zeigt Herz: 10.000 Euro Spenden für Überlebende von Hausbrand

Die große Brandstelle macht es den Ermittlern schwer, die genaue Brandursache festzustellen. Bei dem Feuer in Mering waren am vergangenen Samstag zwei Menschen ums Leben gekommen.

Plus Ermittler der Polizei suchen weiter nach den Gründen des Großfeuers in Mering, bei dem zwei Menschen starben. Derweil ist die Hilfsbereitschaft groß.

Von Eva Weizenegger

Auch noch eine Woche nach dem verheerenden Hausbrand mit zwei Toten in Mering, ist für die betroffene Familie nichts mehr so wie es war. Die beiden Eheleute und ihre 17-jährige Tochter stehen praktisch vor dem Nichts. Doch die Meringer Bürgerinnen und Bürger lassen die Brandopfer nicht im Regen stehen. "Ich freue mich sehr, dass wir bereits über 93 Spender haben, die großzügig über das Konto der Bürgerstiftung Mering Geldbeträge eingezahlt haben", sagt Bürgermeister Florian Mayer. Sein Stellvertreter Stefan Hummel ergänzt: "Es sind derzeit knapp 10.000 Euro eingegangen." Dies zeige deutlich, wie solidarisch Mering zusammensteht, wenn Menschen in Not geraten.

