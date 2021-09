Mering

06:00 Uhr

Meringer Bauausschuss winkt unsichere Garagenausfahrt durch

Im Meringer Bauausschuss diskutierten die Mitglieder über die möglichen Gefahren, die eine Garagenausfahrt für Radler und Fußgänger am Schießhäuslweg darstellen.

Plus Im Juli sahen die Meringer Bauausschussmitglieder noch keine Möglichkeit für eine Zufahrt der Garagen über den Schießhäuslweg. Deshalb änderten sie jetzt ihre Meinung.

Von Eva Weizenegger

Der Königsbrunner Unternehmer Christian Gumpp ist in Mering für seine Hartnäckigkeit bekannt. Ein Nein des Meringer Bauausschusses zu den geplanten Garagen mit Ausfahrt zum schmalen Schießhäuslweg schreckt ihn nicht ab. So überlegte er sich eine Kompromisslösung und stellte diese beim Ortstermin den Rätinnen und Räten am Montagabend vor.

