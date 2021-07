Meringer Brandopfer: „Nachts kommen wieder die Bilder und die Geräusche“

Plus Vor dem Nichts stehen nach dem verheerenden Brand eines Wohnhauses in Mering ein Ehepaar und ihre 17-jährige Tochter. Sie sind überwältigt von der Hilfsbereitschaft.

Die schlimmen Stunden der vergangenen Tage sind ihnen anzusehen. Was hinter dem Ehepaar aus Mering und der 17-jährigen Tochter liegt, ist kaum vorstellbar. Am Samstagmorgen brannte ihr Haus, ihre ganze Existenz vollkommen nieder. „Wir haben nichts mehr“, sagt die 51-Jährige. Doch es sind nicht die materiellen Dinge, die ihnen fehlen. „Ich habe meine Mutter und meinen Bruder verloren“, sagt die Frau. Sie schluchzt und wischt mit einem Taschentuch ihre Tränen weg.