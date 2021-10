Meringer Frauenbund: Vor 100 Jahren in der Not gegründet, noch heute wichtig

Plus Der Meringer Frauenbund wird 100 Jahre alt. Was als Zusammenschluss gut situierter Frauen begann, ist heute für das Bistum unverzichtbar.

Knapp 200 Tüten mit selbst gebackenen Plätzchen verkaufte der Meringer Frauenbund in der vergangenen Adventszeit für den guten Zweck. Den Muttertag während der Corona-Pandemie versüßten die Damen allen Bewohnern des Theresienheims mit Muffins, und wenn Pfarrfeste oder andere Feiern in der Marktgemeinde stattfinden, darf das Kuchenbuffet des Frauenbunds nicht fehlen. Doch die aktiven Mitglieder sind nicht nur bravouröse Bäckerinnen, sondern treten beim Fasching auch mal als feurige Stiere oder geheimnisvoll Maskierte auf und sind stets verlässliche Partnerinnen bei Aktionen der Pfarrgemeinde.