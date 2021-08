Meringer Frauenunion startet mit neuem Team durch

Die Meringer Vorsitzende Erna Bramberger blickt mit neu gewähltem Vorstand hoffnungsvoll in die Zukunft.

Nach der längeren Zwangspause freute sich Erna Bramberger, Vorsitzende der Meringer Frauenunion, die Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung persönlich sehen zu können. Leider konnte sie in ihrem Bericht über das Jahr 2020 lediglich über abgesagte Aktivitäten berichten, da alles immer wieder wegen der hohen Corona- Infektionen ins Wasser fiel. Umso erfreulicher war es für Erna Bramberger, dass sie drei neue Mitglieder vorstellen konnte, die nun auch im Vorstand mitarbeiten möchten.

Das sind die Mitglieder im Vorstand der Frauenunion Mering

Iris Eberl, Kreisvorsitzende der Frauenunion, übernahm die Wahlleitung. Alle Ämter konnten problemlos besetzt werden: Wiedergewählt als Vorsitzende wurde Erna Bramberger. Ihre Stellvertretung übernimmt Anne Dietrich. Schatzmeisterin ist Rosina Treubert und die neue Schriftführerin Wiltrud Bucher. Beisitzerinnen sind Ramona Blöchl, Anita Erhard, Gudrun Kafurke, Anneliese Schlögl, Christina Vogelgsang und neun Delegierte sowie neun Ersatz-Delegierte. Als Kassenprüferinnen wurden Brigitta Grabler und Manuela Hechtfischer gewählt.

Iris Eberl, FU Kreisvorsitzende informierte über politische Aktivitäten in der Umweltpolitik und dem Antrag einer Neuordnung der Erbschaftssteuerfreibeträge. Florian Mayer, Ortsvorsitzender CSU und Erster Bürgermeister, sprach die aktuellen Aufgaben in der Kommunalpolitik an. In der Veranstaltungsplanung für 2021 sind erstmalig wieder Treffen oder Führungen in der näheren Umgebung, soweit es die Corona-Inzidenzwerte zulassen, vorgesehen. Fest geplant ist die Altstadtführung in Friedberg mit Ausklang im Schloss-Café im September. Der genaue Termin und alle weiteren Termine werden noch bekannt gegeben. Anmeldungen bei Erna Bramberger unter der Telefonnummer 08233/92495. (AZ)