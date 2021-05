Mering

Meringer Kindertagesstätte droht der Notbetrieb

Plus Nicht nur Corona macht dem Team an der Kindertagesstätte Kapellenberg in Mering zu schaffen. Es fehlt an Fachpersonal für die Krippe.

Von Eva Weizenegger

Vor dem Eingang steht eine Mutter mit ihrem kleinen Kind. Sie verabschiedet sich von ihrem Sohn. Er weint, doch schon steht ihm eine Erzieherin zur Seite und tröstet ihn liebevoll. Nur wenige Minuten später ist er fröhlich unter den anderen Kindern, von Abschiedsschmerz ist keine Rede mehr. Geholfen haben dem Bub die lieben Worte seiner Mutter, aber auch die Fürsorge der Erzieherin. Mit geschultem Blick hat sie schnell erkannt, dass dieser Ablösungsprozess bereits einen großen Schritt weiter ist.

