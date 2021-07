Mering

vor 16 Min.

Meringer Pfarrer geht mit einem lachenden und einem weinenden Auge

Pfarrer Schwartz verlässt die Pfarrei St. Michael in Mering mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

Plus Thomas Schwartz ist tief bewegt beim Abschiedsgottesdienst in Mering. Er hinterlässt große Spuren seiner Tätigkeit in der Pfarrei St. Michael.

Von Michael Eichhammer

"Der Himmel weint und ich könnte auch weinen", lässt sich Pfarrer Thomas Schwartz zu Beginn der Messfeier am Sonntag in die Seele schauen. Während draußen vor der Kirche St. Michael der Regen fällt, nimmt die Gemeinde nach zehn gemeinsamen Jahren Abschied von einem Pfarrer, der den Meringern noch lange in Erinnerung bleiben wird.

