Meringer Schneidermeisterin stellt das zweite Bankerl auf

Margit Hummel beteiligt sich an dem Projekt und stellt eine Bank in der Münchener Straße in Mering auf. Warum die in Hellgrün gestrichen ist.

Seit November vergangenen Jahres betreibt Schneidermeisterin Margit Hummel ihr Geschäft in der Münchener Straße. Jetzt feierte sie offiziell die Einweihung des Ladens und verband das mit der Aufstellung des zweiten Meringer "Bankerls". Dazu waren auch Bürgermeister Florian Mayer und die Initiatorin Maria Bösl gekommen. Die hatte die Idee, dass Vereine, Gemeinde und Geschäfte Mering mit Themen-Bänken bereichern.

Hellgrün gestrichen hat Hummel ihre Bank, die in der Mitte auch Metallverzierungen hat. Das sei ihre Geschäftsfarbe. "Ich habe den Zeitungsartikel über das Bankerlprojekt von Maria Bösl gelesen und mir gleich am nächsten Wochenende Farben gekauft, um mich ans Werk für meine Bank zu machen", sagt Hummel. Die Sitzgelegenheit stand lange vor ihrer ehemaligen Schneiderei in der Aichacher Straße in Friedberg und vorübergehend in ihrem Garten in Mering. Jetzt ist sie direkt vor dem Geschäft in der Münchener Straße 28 zu finden.

Hummel sorgt sich um die Zukunft ihres Geschäfts

Mit ihren neuen Räumen ist Hummel sehr zufrieden, aber sie ist etwas besorgt über die Zukunft ihres Geschäfts. Da momentan keine Feste stattfinden fehlten ihr die Neuaufträge. "Sonst war ich um diese Zeit so beschäftigt, dass ich kaum hinterherkam. Derzeit habe ich nur noch einen Neuauftrag fertigzumachen und sonst nur Änderungen", bedauert sie. Meist muss sie Hosen weiter, länger oder kürzer machen.

Ihr Spezialgebiet sind aber historische Trachten für Frauen und Männer. Zudem stellt sie Designerstücke in allen Größen her und fertigt auch Maßanzüge, Abendkleidung oder Hochzeitsmode an.