Meringer Schüler setzen sich kreativ gegen das Rauchen ein

Plus Bei einer bundesweiten Aktion belegen Achtklässler des Gymnasiums den ersten Platz in ganz Bayern. Wie sie sich mit dem Thema Zigarettenkonsum auseinandersetzen.

Nur ein einziger weggeworfener Zigarettenstummel kann schätzungsweise 40 bis 60 Liter Grundwasser verschmutzen. Auf dieses Untersuchungsergebnis des Bundes für Umwelt und Naturschutz stieß die Klasse 8c des Meringer Gymnasiums. Anlass, sich mit dem Gift in Zigaretten und dem Rauchen allgemein zu befassen, war der jährliche bundesweite Wettbewerb für rauchfreie Schulklassen. Dort hat sie nun den ersten Platz belegt.