Meringer spricht für Podcast mit Menschen, die ihn interessieren

Plus Bahnexperte, Künstler, Kripobeamtin - sehr unterschiedlich, aber immer spannend sind die Gesprächspartner, die Markus David für seinen Podcast interviewt.

Wissbegierig und offen für alles Neue - so beschreibt sich der Meringer Markus David. Im April dieses Jahres legte er mit seinem Podcast "Nix geht ohne Markus" los, um seine Interessen mit möglichst vielen anderen zu teilen. Der 49-Jährige befragt dazu Menschen, die spannende Geschichten zu erzählen haben oder die Experte auf einem bestimmten Sachgebiet sind. Sieben knapp einstündige Folgen hat er mittlerweile bei seinem Podcast veröffentlicht. Die achte ist gerade in Vorbereitung.