Mit 3,6 Promille: 45-Jähriger randaliert in Supermarkt

Ein Mann schreit in Mering in einem Supermarkt herum und belästigt Kunden. Der Alkoholtest ergibt einen sehr hohen Wert. Das hat Folgen für den 45-Jährigen.

Ein 45-Jähriger hat am Montagvormittag in einem Meringer Supermarkt randaliert. Gegen 10:50 Uhr schrie der Mann in einem Supermarkt in der Holzgartenstraße herum. Außerdem verhielt er sich aggressiv gegenüber anderen Kunden.

Die eingesetzte Streife konnte den 45-jährigen aus dem Supermarkt bringen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 3,66 Promille. Der 45-jährige musste aufgrund der starken Alkoholisierung in Polizeigewahrsam genommen werden. (AZ)