Mering

vor 51 Min.

Mit dem Meringer Jugendzentrum in die Ferien

Auf ausgelassene Ferienfreude in den beiden angebotenen Sommerwochen freuen sich Nathalie Gronau links und Vanessa Lhalhe mit Jugendtreffmaskottchen Kunibert

Plus Der Meringotreff öffnet wieder im Normalbetrieb und bietet zudem Ferienwochen für Neun- bis 13-Jährige an.

Von Heike John

Diese Nachricht wird viele Meringer Jugendliche freuen. Der bayerische Jugendring hat sein OK dafür gegeben, dass der Jugendtreff "Meringo" ab sofort wieder einen offenen Betrieb anbieten kann. Unter Einhaltung der Hygieneregeln können die jugendlichen Besucher wieder in den Räumlichkeiten in der Schlossmühle zusammenkommen.